خدمة اليوم.. 5 خطوات لاسترداد المدفوعات للمكلف غير الاعتيادي

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات استرداد المدفوعات للمكلف غير الاعتيادي، حيث أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكّن المستفيد من استرداد المدفوعات لمكلف غير اعتيادي، عن طريق عدد من الخطوات:

* الخطوات :

1 – ادخل إلى حسابك بالبوابة الإلكترونية للهيئة.

2 – ادخل على أيقونة استرداد المدفوعات لمكلف غير اعتيادي.

3 – ادخل على أيقونة طلب استرداد المدفوعات.

4 – املأ النموذج بالبيانات المطلوبة وقدّم الطلب.

5 – يتم استلام إشعار الطلب من خلال البريد الإلكتروني وصندوق المراسلات في حسابك.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966112048998 – 19993 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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