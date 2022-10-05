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29 ذو القعدة حد أقصى لانتهاء تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج
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29 ذو القعدة حد أقصى لانتهاء تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

29 ذو القعدة حد أقصى لانتهاء تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

29 ذو القعدة حد أقصى لانتهاء تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج
٠٨:٠١:٤١ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة تنتهي في 29 من ذي القعدة كحد أقصى.

وشددت الوزارة على وجوب إصدار تصريح العمرة من تطبيق «نسك»، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا، وفق ما نقلته صحيفة “عكاظ”.

مدة تأشيرة العمر 3 شهور

وأكدت على أنه يلزم للتسجيل في تطبيق «نسك»، وجود تأشيرة فعالة لدخول المملكة عمرة، سياحة، زيارة.

ووفق الوزارة، فإنه لا يشترط على القادمين للعمرة تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد للمستجدات لفيروس كورونا Rapid Antigen Test قبل القدوم إلى المملكة.

وقبل أيام، كشف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن تأشيرة العمرة جرى تمديدها من شهر إلى 3 أشهر لجميع المعتمرين من كافة أنحاء العالم.

اقرأ أيضًا:

«الحج»: تمديد تأشيرة العمرة 3 أشهر للقادمين من جميع دول العالم

 

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