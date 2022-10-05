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“الأرصاد”يتوقع: تكوّن سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

“الأرصاد”يتوقع: تكوّن سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

“الأرصاد”يتوقع: تكوّن سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
٠٧:٢٨:٣١ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

تكون الضباب

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

ويرتفع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-20 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

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الكلمات الدلالية:
الأتربة والغبار الأرصاد الطقس الان جازان رياح نشطة سحب ممطرة عسير

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