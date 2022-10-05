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دراسة صادمة: مشروبات الدايت تزيد خطر الإصابة بمرض السكري

دراسة صادمة: مشروبات الدايت تزيد خطر الإصابة بمرض السكري

دراسة صادمة: مشروبات الدايت تزيد خطر الإصابة بمرض السكري
٠٧:٣٢:٤٦ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن معلومات صادمة بخصوص مشروبات الدايت، إذ وجدت أنها أكثر ضررًا من السكر نفسه وتزيد خطر الإصابة بمرض السكري.

وقالت الدراسة إن مجموعة متزايدة من الأدلة تظهر أن المشروبات المخصصة للحمية الغذائية المحلاة صناعيًا ليست أفضل من بدائل السكر العادية، بل هي أكثر ضررًا منه، وفق صحيفة “ذا صن”.

خطورة المحليات الصناعية

وخلصت الدراسة التي أجراها باحثون من الولايات المتحدة إلى أن المحليات الصناعية تبطئ عملية التمثيل الغذائي مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

ووجدت أن تناول مشروبات الدايت في سن المراهقة يمكن أن يضر بوظائف المخ، وقد تؤدي إلى مشاكل خطيرة في الذاكرة على المدى الطويل.

ونقلت صحيفة “ذا صن” عن البروفيسور سكوت كانوسكي، المؤلف مشارك في الدراسة، من جامعة جنوب كاليفورنيا، تحذيره من مشروبات الدايت.

وقال إنه “في حين أن نتائجنا لا تشير بالضرورة إلى أنه لا ينبغي لأي شخص أن يستهلك المحليات منخفضة السعرات الحرارية بشكل عام، إلا أنها تسلط الضوء على أن الاستهلاك المعتاد للمُحليات منخفضة السعرات الحرارية له تأثيرات طويلة الأمد”.

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الكلمات الدلالية:
الدايت السكر السكري سكر الدايت مشروبات الدايت

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