الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«أوبر» تفاجئ موظفيها بهذا القرار
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«أوبر» تفاجئ موظفيها بهذا القرار

«أوبر» تفاجئ موظفيها بهذا القرار

«أوبر» تفاجئ موظفيها بهذا القرار
٠٣:٠٧:٥٥ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

فاجئت شركة “أوبر” موظفيها بقرار جديد حول طبيعة أماكن العمل بعد موجة كورونا التي تسببت في تعطل العمل من المكاتب لسنوات.

وقالت “أوبر” إن على الموظفين أن يعملوا من المكاتب مرتين أسبوعياً، مع مساعي الشركات العالمية لانتهاج نموذج هجين للعمل.

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بداية نوفمبر المقبل

وقالت شركة النقل التشاركي الأمريكية في بيان، إن يومي الثلاثاء والخميس هما “أيام الربط”، حيث يجب على جميع الموظفين الذين لا يعملون عن بعد التوجه إلى المكاتب على مستوى العالم بداية من الأول من شهر نوفمبر المقبل.

قواعد جديدة

في الوقت نفسه، أوضحت “أوبر” أن الموظفين يمكنهم العمل من أي مكان لمدة تصل إلى 4 أسابيع في العام.

وبدأت شركات تكنولوجية كبرى مثل “تويتر” و”ميتا” و”مايكروسوفت” في انتهاج سياسات مرنة للعمل منذ بداية جائحة “كوفيد-19”.

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