خلال عام.. توظيف 50 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي

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أكد المدير العام للإدارة العامة للتمكين الاجتماعي عبد الإله الخراشي، أنه تم توظيف 50 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي عبر برنامج تمكين خلال العام الحالي.

وأضاف الخراشي، خلال ورقة عمل بالملتقى الثاني لتمكين منظمات القطاع غير الربحي، أن التمكين يشمل التالي:

– مسار التدريب والتأهيل

– التوظيف

– الأعمال

في سياق متصل، قدم الخراشي، إحصائية شاملة للمستفيدين من مسار التوظيف خلال عام 2022 ؛ إذ بلغ عددهم في منطقة الحدود الشمالية 1046 مستفيدا وفي حائل2361 وفي القصيم 3271 بينما بلغ عدد المستفيدين في الرياض 10999 مستفيدا وفي المنطقة الشرقية 6683 وفي منطقة عسير 4844 ونجران 3142 مستفيدا وبجازان 4791، وفقا لـ”المدينة”.

أيضا بلغ عدد المستفيدين من المسار الاقتصادي لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي 7228 مستفيدا، وفي مجال التدريب 19.578 مستفيدا وفي مسار الاستمرارية 3.472 آخرين.