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زيلينسكي يصدر بيانا بشأن العمليات العسكرية

زيلينسكي يصدر بيانا بشأن العمليات العسكرية

زيلينسكي يصدر بيانا بشأن العمليات العسكرية
٠٢:٥٩:٤٢ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس، إن “الجيش الأوكراني يتقدم بشكل سريع وقوي في جنوب البلاد في إطار عملية الدفاع الحالية”.

تحرير مراكز سكنية

وأضاف: “حرر الجيش عشرات المراكز السكانية هذا الأسبوع وحده”، مشيراً إلى أن: “هذه المراكز تقع في مناطق خيرسون وخاركيف ولوغانسك ودونيتسك”.

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قوات روسيا تتراجع

بينما تراجع الجيش الروسي، أمس الثلاثاء، في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا وأيضاً في منطقة خيرسون الجنوبية، وفقاً للخرائط التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، والتي تظهر آخر مكاسب الهجوم الأوكراني المضاد في الأراضي التي ضمتها موسكو، حسب ما نشر موقع “العربية”.

وفي تصريح سابق للرئيس الأوكراني، هدد زيلينسكي، مواطني روسيا ، وخاصة المسؤولين الحكوميين، قائلا لهم “ستقتلون واحدًا تلو الآخر، ما دام الرئيس فلاديمير بوتين الذي أمر بغزو أوكرانيا، في الحكم”.

بوتين أشعل الحرب المجنونة

وقال زيلينسكي: “ما دمتم لم تحلوا مشكلة الشخص الذي بدأ كل شيء، الذي أشعل هذه الحرب المجنونة ضد أوكرانيا، فستقتلون واحدًا تلو الآخر وتصبحون كباشًا مُحرقة لأنكم لا تقرون بأن هذه الحرب هي خطأ تاريخي بالنسبة إلى روسيا”.

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الجيش الروسي الحرب الروسية الأوكرانية بوتين تحرير مناطق في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي منطقة خيرسون موسكو

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