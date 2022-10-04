الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«أوبر» تفاجئ موظفيها بهذا القرار
خلال عام.. توظيف 50 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي
زيلينسكي يصدر بيانا بشأن العمليات العسكرية
توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 5 مناطق
وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية في عدة تخصصات
انخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكية.. واتجاه لرفع الفائدة مجددا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 5 مناطق

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 5 مناطق

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 5 مناطق
٠٢:٥٨:١٩ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على خمسة مناطق، تستمر لعدة ساعات، بمشيئة الله تعالى.

وتشمل الحالة الجوية، تكون الضباب الكثيف على منطقة الشرقية، وهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على كل من مناطق الباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة.

ضباب كثيف

وتوقع المركز أن تستمر حالة الضباب الكثيف على المنطقة الشرقية حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، والذي يتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

أمطار رعدية

بينما تستمر الأمطار الرعدية والرياح النشطة على مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة، حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بمشيئة الله.

الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الأرصاد الطقس رياح نشطة ضباب طقس المملكة

مواد ذات صلة

قبل قليل.. انهيار مبنى بسبب الأمطار في حي “الروابي” جنوب جدة

قبل قليل.. انهيار مبنى بسبب الأمطار في حي “الروابي” جنوب جدة
الركن الأعظم.. لقطات جوية مهيبة لمشعر عرفات ومسجد نمرة (صور وفيديو)

الركن الأعظم.. لقطات جوية مهيبة لمشعر عرفات ومسجد نمرة (صور وفيديو)
بعد أداء مناسك الحج.. المسجد النبوي جاهز لاستقبال ضيوف الرحمن

بعد أداء مناسك الحج.. المسجد النبوي جاهز لاستقبال ضيوف الرحمن
«صحة الشرقية» تكشف حقيقة واقعة مخالفي الأنظمة والإبر الملوثة

«صحة الشرقية» تكشف حقيقة واقعة مخالفي الأنظمة والإبر الملوثة

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *