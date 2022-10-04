توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 5 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على خمسة مناطق، تستمر لعدة ساعات، بمشيئة الله تعالى.

وتشمل الحالة الجوية، تكون الضباب الكثيف على منطقة الشرقية، وهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على كل من مناطق الباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة.

ضباب كثيف

وتوقع المركز أن تستمر حالة الضباب الكثيف على المنطقة الشرقية حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، والذي يتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

أمطار رعدية

بينما تستمر الأمطار الرعدية والرياح النشطة على مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة، حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بمشيئة الله.