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السفير الواصل يستعرض إنجازات المملكة الاستثنائية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

السفير الواصل يستعرض إنجازات المملكة الاستثنائية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

السفير الواصل يستعرض إنجازات المملكة الاستثنائية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
٠٢:٥٢:١٢ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

استعرض المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنجازات المملكة الاستثنائية منذ انطلاق رؤية 2030 التي انصبت في رفع جودة الحياة بالمملكة ضمن بيئة حيوية ورائدة، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي وتمكين مختلف فئات المجتمع لدفع عجلة التنمية.

وقال السفير الواصل، في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة الاقتصادية والمالية في دورتها الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن المملكة تعمل على بذل الجهود للتصدي لآثار التغير المناخي، حيث تبنت مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والتركيز على خطط الطاقة المتجددة، إضافةً لإطلاقها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين ستسهمان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي.

وفيما يتعلق بأمن الطاقة، أكد أن المملكة تسعى إلى التعامل مع التحول في مجال الطاقة بمسؤولية وبهدف الاستفادة من جميع مصادر الطاقة لتلبية الاحتياجات العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار استدامة البيئة.

وشدد السفير الواصل، في ختام الكلمة، على أهمية تعزيز التعاون الدولي للتصدي للتحديات الدولية، والحرص على الالتزام بالدور الإنساني والتنموي في دعم الدول الأكثر احتياجاً، مؤكداً التزام المملكة بالتعاون الوثيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون المشترك ودعم الجهود الإنسانية والتنموية عالمياً بما يحمي مصالح الشعوب والعالم أجمع.

الكلمات الدلالية:
إنجازات المملكة التغير المناخي الجمعية العامة للأمم المتحدة السعودية السفير الواصل

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