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وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية في عدة تخصصات
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وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية في عدة تخصصات

وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية في عدة تخصصات

وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية في عدة تخصصات
٠٢:٥٧:١٤ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، “عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي تمريض:

المؤهلات والخبرات:

  • المؤهل العلمي: بكالوريوس.
  • التخصص: تمريض
  • مجمع الرياض الصحي الثاني.

اختصاصي إداري أول (مسؤول):

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات إدارة أعمال أو إدارة عامة أو ما يعادلها.
    خبرة في مجال: خدمات البيئة، عقود التشغيل، الخدمات المساندة، إدارة المواصلات، إدارة الأسطول.
    خبرة 4 سنوات مع الماجستير و 8 سنوات مع البكالوريوس.

طريقة التقديم :

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وأشارت إلى أن نهاية التقديم بتاريخ 10/10/2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

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فرص مدينة الملك فهد الطبية وظائف وظائف شاغرة

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