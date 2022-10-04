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انخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكية.. واتجاه لرفع الفائدة مجددا

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انخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكية.. واتجاه لرفع الفائدة مجددا

انخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكية.. واتجاه لرفع الفائدة مجددا

انخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكية.. واتجاه لرفع الفائدة مجددا
٠٢:٥٥:٣٦ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة انخفضت، خلال الأسبوع الماضي.

1.8 مليون برميل

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام انخفضت 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 من سبتمبر الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين بنحو 3.5 مليون برميل، حسب مصادر لـ”رويترز” طلبت عدم الكشف عن أسمائها،

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، بنحو 4 ملايين برميل، كما أورد “Investing”.

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رفع أسعار الفائدة مجددا

وعلى صعيد آخر، لكنه متعلق بتعاملات الخام والمعادن والعملات، قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إن البنك المركزي بحاجة لرفع معدلات الفائدة بشكل إضافي ثم تثبيتها عند مستويات مقيدة لحين عود التضخم للمستهدف.

وأوضحت دالي أن هناك مجال كبير لإبطاء سوق العمل قبل أن ندخل في ظروف ركود قاسية يتوقعها الأمريكيون، معدل البطالة سيرتفع إلى 4.5% وليس المستويات الأعلى التي يتوقعها البعض، حسب ما نقلت “CNN”.

وذكرت أن التضخم الذي يتجاوز 6% يؤدي إلى تآكل قيمة أجور الأمريكيين، مشددة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى تقديم المزيد من زيادات الفائدة لخفض وتيرة صعود الأسعار.

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الاحتياطي الفيدرالي انخفاض مخزونات النفط رفع أسعار الفائدة معهد البترول الأمريكي

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