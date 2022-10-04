الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
6 آلاف وظيفة.. «هدف» يدعو لحضور ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022
بدأت بخدمات التعدين.. المملكة تتجه لسوق جنوب أفريقيا
بالتعاون مع «سناب شات».. كل ما تريد معرفته عن خدمة «مركز العائلة»
ضابط إيراني ينشق عن الجيش ويعلن دعمه للمحتجين.. وهذه رسالته للحرس الثوري
في 8 معلومات.. سلاح روسي جديد يستطيع مسح بريطانيا من على وجه الأرض
بالفيديو.. ألطف أيام السنة وأهم الأمطار

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

6 آلاف وظيفة.. «هدف» يدعو لحضور ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022

6 آلاف وظيفة.. «هدف» يدعو لحضور ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022

6 آلاف وظيفة.. «هدف» يدعو لحضور ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022
٠٢:٠٧:٢٢ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تحت رعاية إمارة منطقة المدينة المنورة، دعوته للحضور والاستفادة من 6 آلاف فرصة وظيفية، بحضور ورش العمل والندوات في ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022م بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة، وذلك وفقاً للتفاصيل.

ويقام الملتقى بمشيئة الله يومي الأربعاء 2022/10/05م والخميس 2022/10/06م، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، بالمدينة المنورة.

الفرص المتاحة 

يوفر ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022م عدد 6 آلاف فرصة عمل وظيفية نوعية، كما يشمل أكثر من 40 ورشة عمل للتدريب والتطوير، ويعرض حوالي 13 قصة ملهمة من الشباب أبناء المملكة.

خطوات التسجيل:

  • تسجيل الدخول على البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
  •  النقر على برامجنا.
  •  اختيار لقاءات – لقاءات المدينة.
  •  استكمال بيانات الملف المطلوبة واختيار المسار المناسب.

طريقة التسجيل من خلال الرابط: هنا ).

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة وفرص تدريب على رأس العمل بهيئة الأوقاف .. التفاصيل وطريقة التقديم

الكلمات الدلالية:
6 آلاف فرصة وظيفية صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022 منطقة المدينة المنورة

مواد ذات صلة

المزيد
«حساب المواطن» يعلن أرقامًا مهمة عن دفعة مايو.. 1000 ريال متوسط الدعم

«حساب المواطن» يعلن أرقامًا مهمة عن دفعة مايو.. 1000 ريال متوسط الدعم

٠٣:٠٦ م، الخميس، ٠٩ مايو ٢٠١٩
تنفيذاً لأمر خادم الحرمين.. شرطة الرياض تضبط الأمير المعتدي على المواطنين

تنفيذاً لأمر خادم الحرمين.. شرطة الرياض تضبط الأمير المعتدي على المواطنين

٠٢:٤٢ ص، الخميس، ٢٠ يوليو ٢٠١٧
تعليق الدراسة بجامعات ومدارس منطقة مكة

تعليق الدراسة بجامعات ومدارس منطقة مكة

١١:٢٨ م، السبت، ٠٣ نوفمبر ٢٠١٨
7 حقائق عن محاولة المجرم «أبو ساطور» خطف طفل بوضح النهار (فيديو)

7 حقائق عن محاولة المجرم «أبو ساطور» خطف طفل بوضح النهار (فيديو)

١١:٥٥ ص، الأثنين، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *