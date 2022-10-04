6 آلاف وظيفة.. «هدف» يدعو لحضور ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022
تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تحت رعاية إمارة منطقة المدينة المنورة، دعوته للحضور والاستفادة من 6 آلاف فرصة وظيفية، بحضور ورش العمل والندوات في ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022م بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة، وذلك وفقاً للتفاصيل.
ويقام الملتقى بمشيئة الله يومي الأربعاء 2022/10/05م والخميس 2022/10/06م، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، بالمدينة المنورة.
الفرص المتاحة
يوفر ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022م عدد 6 آلاف فرصة عمل وظيفية نوعية، كما يشمل أكثر من 40 ورشة عمل للتدريب والتطوير، ويعرض حوالي 13 قصة ملهمة من الشباب أبناء المملكة.
خطوات التسجيل:
- تسجيل الدخول على البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
- النقر على برامجنا.
- اختيار لقاءات – لقاءات المدينة.
- استكمال بيانات الملف المطلوبة واختيار المسار المناسب.
طريقة التسجيل من خلال الرابط: ( هنا ).
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