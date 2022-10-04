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بدأت بخدمات التعدين.. المملكة تتجه لسوق جنوب أفريقيا
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بدأت بخدمات التعدين.. المملكة تتجه لسوق جنوب أفريقيا

بدأت بخدمات التعدين.. المملكة تتجه لسوق جنوب أفريقيا

بدأت بخدمات التعدين.. المملكة تتجه لسوق جنوب أفريقيا
٠٢:٠١:٢٩ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعد أن استحوذت إحدى الشركات الوطنية على شركة من جنوب أفريقيا، تعمل في مجال قطاع خدمات التعدين، أبدت معظم الجهات الحكومية في المملكة رغبة في التعاون مع الجانب الجنوب أفريقي في عدة مجالات وأولويتها التركيز على الطاقة والصحة والتعليم والسياحة والصناعة والتعدين.

الاهتمام بالفرص الاستثمارية

ومن جانبه، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، إن القطاع الخاص من الجانبين السعودي والجنوب إفريقي أظهر اهتماماً كبيراً بالفرص الاستثمارية.

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القطاع الخاص يتجه نحو جنوب أفريقيا

وأكد الوزير على وجود اهتمام كبير ونقاشات جدية من شركات القطاع الخاص في المملكة، مضيفاً أن إحدى شركات المملكة استحوذت على شركة جنوب أفريقية في قطاع خدمات التعدين والذي يؤكد على توجهات الحكومة على توفير الدعم.

وقال إن المملكة تسعى لزيادة صادراتها لجنوب أفريقيا وسوقها يعتبر ذا أهمية ويخدم منطقة واسعة، حسب “أرقام”.

وأشار إلى أن هناك فرصاً كبيرة جداً في المملكة وبإمكان أي مستثمر مهتم التوسع بها، حيث إنها تعتبر من البلدان التي تؤخذ في عين الاعتبار.

مضيفاً بأن المحادثات مع الجانب الجنوب أفريقي كانت حول الفرص في المملكة والقطاعات التي يهتمون بها والتي تتناسب مع الخبرات الموجودة في جنوب أفريقيا.

الكلمات الدلالية:
التعاون مع جنوب أفريقيا الشركات الوطنية خدمات التعدين وزير الصناعة

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