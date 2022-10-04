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ضابط إيراني ينشق عن الجيش ويعلن دعمه للمحتجين.. وهذه رسالته للحرس الثوري
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ضابط إيراني ينشق عن الجيش ويعلن دعمه للمحتجين.. وهذه رسالته للحرس الثوري

ضابط إيراني ينشق عن الجيش ويعلن دعمه للمحتجين.. وهذه رسالته للحرس الثوري

ضابط إيراني ينشق عن الجيش ويعلن دعمه للمحتجين.. وهذه رسالته للحرس الثوري
٠١:٢٤:٠٢ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن ضابط في القوات البرية الإيرانية انشقاقه عن الجيش الإيراني، وانضمامه لصفوف المحتجين الغاضبين على مقتل الناشطة مهسا أميني.

وقال الضابط المنشق، في مقطع فيديو متداول” :”نحن الجنود نسمع صوتكم منذ سنوات ونحن معكم، ونقف إلى جانبكم، كما وجه حديثه إلى قائد الجيش اللواء موسوي، قائلا: “أنت وصمة عار على الجيش”.

وتابع الضابط المنشق “عناصر الباسيج نعتبرها من الطفيليات وسيأتي اليوم الذي يدفعون فيه الحساب.

الضحايا في تزايد

وفي وقت سابق، كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن ما لا يقل عن 154 شخصا، بينهم أطفال، قتلوا في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي بسبب وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها على “تويتر” أن عدد الوفيات المؤكدة في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرقي البلاد ارتفع إلى 63 شخصا على الأقل، حسب العربية”.

استمرار الاحتجاجات

يأتي ذلك فيما تتواصل المواجهات بين قوات الأمن وطلاب جامعة شريف للتكنولوجيا بالعاصمة الإيرانية طهران، فيما أصدر 65 من أساتذة الجامعة، بيانا، يؤيدون فيه حراك الطلاب والاحتجاجات على النظام.

واشتعلت جامعات طهران، فضلا عن العديد من المدن الإيرانية، وظهرت مؤشرات جدية على امتداد الاحتجاجات إلى المدارس الثانوية في العاصمة طهران وكبريات المدن.

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الكلمات الدلالية:
إيران احتجاجات إيران القوات الإيرانية مظاهرات إيران

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