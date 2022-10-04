خلل في تطبيق سناب شات يهدد خصوصية المستخدم (فيديو)

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حذر الخبير التقني سالم الحربي من خلل فني في تطبيق سناب شات يهدد خصوصية المستخدم ويعرض الدردشات الخاصة للنشر والتداول.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “خلل في سناب يتم من خلاله تصوير الدردشات الخاص عندك بدون ما يأتيك تنبيه أنه أخذ لقطة شاشة”.

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إطلاق نسخة الويب

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق سناب شات، إطلاق نسخة الويب لجميع المستخدمين، في حدث انتظره الكثيرون من مستخدمي التطبيق في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي، عبر حسابه في “تويتر”: “أن Snapchat أطلقت نسخة الويب لجميع المستخدمين ويمكنك الدخول من متصفح Microsoft Edge او Google Chrome على أجهزة الكمبيوتر ، ولا يدعم الهواتف الذكية واللوحية”.

مزايا جديدة

كذلك أطلق تطبيق سناب شات مزايا جديدة، للمستخدمين تمكنهم من استخدام كاميرات الهاتف الأمامية والخلفية لالتقاط الصور والمقاطع.

وأوضح الخبير التقني فيصل السيف في تعليقه على هذه المزايا بقوله “أطلقت سناب شات تحديثاً يسمح للمستخدمين التقاط الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية للهواتف في وقت واحد.

وأضاف السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الميزة متاحة الآن لأجهزة آيفون XS والإصدارات الأحدث، مضيفا “أكدت الشركة بأن الميزة لن تكون متاحة على أندرويد لعدة أشهر أخرى”.