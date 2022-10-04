بالفيديو.. ألطف أيام السنة وأهم الأمطار

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أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الأحوال الجوية، خالد بن صالح الزعاق، أن الأيام الـ78 المقبلة هي الأيام الألطف خلال السنة، وتكون 13 يوما من آخر سهيل، و52 يوما الوسم، و13 يوما الأولى من المربعانية.

أيام الاعتدال

وقال الزعاق: “والأيام الأخيرة من سهيل الأصل فيها الحرارة النهارية والاعتدال الليلي، والأيام الأولى من المربعانية الأصل فيها البرودة الليلية، والاعتدال النهاري، وبينهما الوسم يأخذ من هذا وذاك”.

وتابع: “فنعيش حالات صيفية في النهار وشتوية خلال الليل، ولن تستقر البرودة الليلية إلا مع دخول موسم المربعانية”.

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الأمطار الأهم خلال العام

لفت الزعاق إلى أن الأمطار الساقطة خلال الأيام الـ78 المقبلة هي الأمطار الأهم خلال السنة، لأنها تنبت جميع الأعشاب البرية، أما البحر فينبت فيه اللؤلؤ خلال هذه الفترة.

وفي وقت سابق، لفت الباحث الفلكي إلى أن أول شهر أكتوبر يتساوى الليل والنهار، ثم يبدأ الليل في فترة أطول، وفي منتصفه يبدأ الوسم، وتكثر الأمراض، ولكن يبدأ الجو في الاعتدال، وفي آخره تختفي الرطوبة، وتبدأ الحشرات في الاختباء.