عقوبات أوروبية قاسية ضد روسيا

تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت وكالة نوفوستي الروسية، أن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، توصلوا إلى اتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تحديد سقف أسعار النفط الروسي.

ونقلت صحيفة بوليتيكو نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين أن: “النواب توصلوا إلى اتفاق إطاري بشأن الحزمة الثامنة من العقوبات ضد موسكو يوم الثلاثاء، وقال الدبلوماسيون إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي سيوافقون على النسخة النهائية للنص الأربعاء”.

وقبل أيام كشف مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي، عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سترد على إعلان بوتين بضم 4 أقاليم لروسيا؛ بفرض عقوبات جديدة قاسية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن الجمعة الماضية، عن انضمام مناطق زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك الأوكرانية إلى روسيا، معتبرًا “أن الناس اتخذوا خيارهم في الاستفتاء”.

وأضاف الرئيس الروسي: “باتت لدينا الآن 4 أقاليم جديدة في روسيا.. واختيار الناس للانضمام إلى روسيا مرتبط بالتاريخ”.

الجمعية الفيدرالية

وأعرب بوتين عن ثقته بأن الجمعية الفيدرالية “ستدعم القوانين الخاصة بانضمام أراضٍ جديدة إلى روسيا”.

وتابع: “سوف نتذكر دائمًا أولئك الذين لم ينخرطوا في انقلاب النازية الجديدة بأوكرانيا في عام 2014. وأولئك الذين سقطوا في العمليات العسكرية الخاصة هم أبطال روسيا العظيمة”.

ولفت بوتين إلى أن الناس انفصلوا عن “موطنهم الأم عندما تفكك الاتحاد السوفيتي”، في إشارة لسكان الأقاليم الأربعة. ودعا الرئيس الروسي كييف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق أمريكي على إعلان روسيا التعبئة العامة وتحرير دونباس

الاتحاد الأوروبي يتوعد روسيا بعقوبات جديدة.. تعرف على السبب