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لن تصدق.. كم وصل سعر كيلو جرام العود في مزاد الأحساء؟
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لن تصدق.. كم وصل سعر كيلو جرام العود في مزاد الأحساء؟

لن تصدق.. كم وصل سعر كيلو جرام العود في مزاد الأحساء؟

لن تصدق.. كم وصل سعر كيلو جرام العود في مزاد الأحساء؟
١٢:٣٠:٠٤ ص، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المشرف العام على مزاد “نوادر” العود، في مزاد معرض “العود الأزرق والعطور الدولي” في الأحساء، والذي من المقرر أن يستمر 7 أيام، تفاصيل أسعار العود وأجود أنواعها.

وقال المشرف العام على المزاد عبدالعزيز بن شلهوب، إن الأسعار تراوحت في المزاد من 100 ريال للكيلوجرام الواحد في حده الأدنى، إلى 180 ألف ريال للكيلوجرام كأعلى سعر مبيعات في المزاد.

وأكد في تصريحات نقلتها “الوطن”، أن هذا المزاد، شكل نقلة نوعية لأجود وأندر أصناف العود، بحضور مهتمين ومستثمرين في العود من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، مسجلًا مبيعات فاقت التوقعات، وبأسعار منافسة.

نودار العود في المزاد

–  العود الماليزي.

– العود المروكي.

– العود الكمبودي.

– العود الهندي.

العود الأكثر رواجًا

1- العود المروكي.

2- الأعواد المحسنة.

3- الأعواد الصناعية.

4- الأعواد الطبيعية.

5- الأعواد المستزرعة.

فيما أوضح  أن الأعواد المحسنة، حظيت بمبيعات كبيرة في المعرض، وأسعارها منافسة وفي متناول الجميع.

معايير الجودة العالية للأعواد

– الثقل.

– السواد.

– الرائحة.

وشدد على  أن جودة العود الأزرق، تتمثل في تفوق كثافة الدهن على كثافة الخشب، وكلما كان كثافة الدخان أزرقًا، ارتفعت معدلات الجودة فيه.

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