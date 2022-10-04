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بأمر ملكي.. ترقية مدير الإدارة العامة لسجن الطائف إلى عميد

بأمر ملكي.. ترقية مدير الإدارة العامة لسجن الطائف إلى عميد

بأمر ملكي.. ترقية مدير الإدارة العامة لسجن الطائف إلى عميد
١١:٥٠:٥٧ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بعد صدور الأمر الملكي الكريم ، قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، مدير الإدارة العامة لسجن المحافظة العميد ماجد عيضة الثبيتي، رتبته الجديدة بعد ترقيته إلى رتبة عميد.

وهنأ سموه العميد الثبيتي على الثقة الغالية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

فيما عبر العميد الثبيتي عن سعادته بهذه الثقة ، سائلًا الله التوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء.

 

 

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أمر ملكي ترقية سجن الطائف عميد محافظ الطائف

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