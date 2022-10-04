اشتعال النيران في 5 شاحنات لنقل المحروقات ونقل مصاب إلى المستشفى (صور)

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تمكن رجال الدفاع المدني بحفر الباطن من إخماد حريق نشب في 5 شاحنات مخصصة لنقل المحروقات، اليوم الثلاثاء.

ونشر “الدفاع المدني”، صورًا من جهود رجاله في السيطرة على الحريق الضخم، وعلق :”أخمد مدني حفر الباطن حريقًا في (5) شاحنات مخصصة لنقل المحروقات”.

وأضاف أنه قد نتج عن الحريق إصابة شخص، تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أخمد مدني #حفر_الباطن حريقًا في (5) شاحنات مخصصة لنقل المحروقات، نتج عنه إصابة شخص، تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/S4YDrXK0EV — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 4, 2022

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