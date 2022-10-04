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اشتعال النيران في 5 شاحنات لنقل المحروقات ونقل مصاب إلى المستشفى (صور)
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اشتعال النيران في 5 شاحنات لنقل المحروقات ونقل مصاب إلى المستشفى (صور)

اشتعال النيران في 5 شاحنات لنقل المحروقات ونقل مصاب إلى المستشفى (صور)

اشتعال النيران في 5 شاحنات لنقل المحروقات ونقل مصاب إلى المستشفى (صور)
١١:١٤:٠٤ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن رجال الدفاع المدني بحفر الباطن من إخماد حريق نشب في 5 شاحنات مخصصة لنقل المحروقات، اليوم الثلاثاء.

ونشر “الدفاع المدني”، صورًا من جهود رجاله في السيطرة على الحريق الضخم، وعلق :”أخمد مدني حفر الباطن حريقًا في (5) شاحنات مخصصة لنقل المحروقات”.

وأضاف أنه قد نتج عن الحريق إصابة شخص، تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 

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الكلمات الدلالية:
5 شاحنات الدفاع المدني حريق حفر الباطن

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