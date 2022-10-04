تدريب منتهي بالتوظيف.. «شراكة» تطلق «مشروع مستقل» لمستفيديها

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أطلقت جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ” شراكة ” يوم الأحد 2/10/2022م الموافق 5/3/1444هـ “مشروع مستقل” لمستفيديها من ذوي الإعاقة الفكرية البسيطة (القابلين للتعلم) بدعم من برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في مقر جمعية شراكة، بحي الربيع.

وذكر المدير التنفيذي لجمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة “شراكة” الأستاذ: بندر الحربي أن مشروع (مستقل) مبني على الميول المهني للمستفيدين لتحقيق التكيف المناسب لذوي الإعاقة الفكرية البسيطة بسوق العمل، مما يساهم بالتطوير النفسي والاجتماعي لديهم.

ويهدف لتخفيف أعراض الاكتئاب الناجمة عن البطالة، حيث أن هذا المشروع سيعمل على توظيف هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً بعد شهر من التدريب المستمر.

وأوضح الحربي أن المشروع يركز على تنمية المهارات المهنية لدى المستفيدين من أجل تحقيق الاعتماد الذاتي والاستقلال المادي ودمجهم في المجتمع.

ويتضمن هذا المشروع العديد من الخطوات ومنها اختيار المرشحين وتحديد ميولهم وتقديم دورة في مجال (السلوك الوظيفي) لتعريف ذوي الإعاقة الفكرية البسيطة بواجباتهم أثناء العمل وحقوقهم في مجال العمل وستكون الدورة بشكل مكثف في مقر الجمعية.

كما يسعى لإعطائهم الفرصة للتدريب وممارسة المهنة في مقرا العمل لمدة شهر تدريب مكثف بإشراف أخصائيين تربية خاصة.

وقد تم توفير فرص وظيفية مناسبة لقدراتهم بالتنسيق مع شركاء النجاح شركة الرياض العالمية للأغذية (ماكدونالدز) وشركة أسواق عبد الله العثيم، حيث إن مشروع (مستقل) يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية لدى ذوي الإعاقة الفكرية البسيطة، وتوفير فرص عمل مناسبة لقدراتهم لتحقيق الكفاءة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية البسيطة.

وختاماً تتقدم جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة “شراكة” بالشكر الجزيل لمؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي لدعمهم مشروع مستقل ضمن مشاريع برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي ، موجهة الشكر لشركاء النجاح شركة الرياض العالمية للأغذية (ماكدونالدز) وشركة أسواق عبد الله العثيم لتوفيرها الفرص وظيفية للمستفيدين من المشروع.