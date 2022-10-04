بدعم 200 مليون ريال.. مبادرة MVPLab لتمكين رواد الأعمال وتحفيز الابتكار الرقمي

تواصل – واس:

أطلق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات اليوم، مبادرة MVPLab لدعم وتمكين أصحاب المشاريع التقنية المبتكرة من تطوير مشاريعهم، وتسريع نمو وإطلاق نماذج أعمالهم التقنية، في خطوة لتمكين ريادة الأعمال الرقمية وتوفير جميع البرامج والمبادرات التي تسهم في بناء مجتمع متقدم قائم على المعرفة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

شركات تقنية ناشئة

وتستهدف المبادرة إطلاق 1000 نموذج عمل أولي MVP بهدف تحويلهم إلى شركات تقنية ناشئة من خلال توفير الدعم المالي والمعرفي والإرشادي للمستفيدين، وذلك بتقديم حوافز مالية ومميزات بمجموع يصل لـ 200 مليون ريال على مدى الثلاثة أعوام القادمة.

وتأتي هذه المبادرة نتاج شراكة إستراتيجية جمعت البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات مع كل من «الكراج» الذي يعد أكبر وجهة تقنية لرواد ورائدات الأعمال في المملكة، ومركز ريادة الأعمال الرقمية «كود»، المهتم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الرقمية من خلال احتضان المشاريع الرقمية الريادة.

تأسيس شركات ريادية

وتطوير نماذج الأعمال الرقمية الجديدة، وتأسيس الشركات الريادية و«نما فنتشرز» التي تعدُّ صندوق رأس مال جريء مختص بالاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في مراحلها المبكرة، وذلك لتمكين ودعم الابتكار في منطقة الشرق الأوسط.

وكذلك شركة”بُناة فنشرز” التي تعدُّ شركة رأس مال جريء متخصصة في الاستثمار في الشركات الرقمية الناشئة، وشركة “رواحل من راز” المتخصصة في إدارة الاستثمارات المعرفية والمالية لرواد الأعمال لإتاحة وصولهم إلى العديد من الفرص والخدمات، وشركة “سيدرا فنتشرز” المتخصصة في الاستثمار في قطاع التقنية.

تمكين الأفراد من تطوير المشروعات

وتعدُّ هذه الشراكة الأولى من نوعها التي تستهدف أصحاب المشاريع التقنية الريادية في المراحل الأولى من مشاريعهم. وتهدف لتمكين الأفراد من تطوير مشاريعهم من خلال تسهيل الوصول إلى صناديق الاستثمار الجريء وشبكة من الخدمات التقنية والمعرفية مما يسهم فيزيادة جودة وإعداد الشركات الناشئة في المملكة.

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نماذج العمل التجريبية والتجارية

ويستهدف البرنامج أصحاب المشاريع التقنية الناشئة في مرحلتي نماذج العمل التجريبية ونماذج العمل التجارية، حيث سيتم احتضان كل دفعة من المشاركين لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وتقديم الخدمات التقنية والمعرفية لهم، وتقديم الدعم المادي، وتوفير جلسات تدريبية وإرشادية التي تسهم بشكل كبير في تسريع نمو مشاريعهم لإطلاق 1000 نموذج عمل أولي MVP.

تمكين القطاع التقني

من جانبه، أكَّدَ الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات إبراهيم نياز، أن المبادرة تهدف إلى دعم وتمكين القطاع التقني في المملكة من خلال توحيد الجهود مع الشركاء الإستراتيجيين لحل التحديات الأساسية التي تواجه القطاع وصولًا إلى إرساء بنية رقمية مواكبة لآخر التطورات والمستجدات العالمية.

مشيرًا إلى أن البرنامج يسخر جميع إمكاناته لدعم وتمكين روَّاد الأعمال الوطنيين بما يحقق رؤية المملكة الساعية إلى تحقيق الريادة في هذا المجال بحلول 2030.

البرنامج الوطني لتقنية المعلومات

يُشار إلى أنه قد تم إطلاق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات خلال فعالية “Launch” الماضية،التي تعدُّ أكبر إطلاق تقني مننوعه، حيث يهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة تنمية قطاع تقنية المعلومات في المملكة لتصبح مركزاً عالمياً لتقنية المعلومات، كونها من أكبر 20 اقتصاداً عالمياً.

وأيضا تؤهلها لأن تتصدر هذا القطاع من خلال التركيز على تنمية عدد من الجوانب الرئيسية؛ منها توفير جميع سبل الدعم منخدمات وبرامج وحوافز للقطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ورواد الأعمال في قطاع التقنية.