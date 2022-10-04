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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا في ضحايا حادث التدافع خلال مباراة لكرة القدم
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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا في ضحايا حادث التدافع خلال مباراة لكرة القدم

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا في ضحايا حادث التدافع خلال مباراة لكرة القدم

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس إندونيسيا في ضحايا حادث التدافع خلال مباراة لكرة القدم
١١:٢٢:٠٣ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

بعثا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو المليكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظهما الله-، برقيتي عزاء ومواساة، للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مباراة لكرة القدم.

وقال الملك المفدى وولي عهده:” علمنا بنبأ ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مباراة لكرة القدم ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا اذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

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الكلمات الدلالية:
الملك سلمان رئيس إندونيسيا ضحايا كرة القدم ولي العهد

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