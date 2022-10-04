لا يشترط الخبرة.. وظائف شاغرة لدى «شركة علم»
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف (مدخلين بيانات) لحملة الدبلوم فأعلى (لا تشترط الخبرة) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مسؤول إدخال وجمع بيانات (4 وظائف).
الشروط:
1- درجة الدبلوم فأعلى.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- مهارات استخدام الحاسب الآلي.
المهام الوظيفية:
1- تنفيذ أنشطة إدارة وجمع البيانات من جميع المصادر الداخلية والخارجية.
2- تنقية البيانات التي تم جمعها والتحقق من صحتها.
3- الحفاظ على البيانات والتأكد من أن البيانات تظل دقيقة وذات صلة وقابلة للاستخدام.
نبذة عن الشركة (ويكيبيديا):
– شركة عِلم هي شركة مساهمة سعودية، مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، وتُقدم عِلم خدماتها لكافة شرائح المستفيدين، بما في ذلك القطاع الحكومي وقطاع الشركات، والأفراد.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا