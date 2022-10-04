الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
إيقاف مسؤولين مدى الحياة.. أول قرار من السلطات في إندونيسيا بشأن كارثة الملعب
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إيقاف مسؤولين مدى الحياة.. أول قرار من السلطات في إندونيسيا بشأن كارثة الملعب

إيقاف مسؤولين مدى الحياة.. أول قرار من السلطات في إندونيسيا بشأن كارثة الملعب

إيقاف مسؤولين مدى الحياة.. أول قرار من السلطات في إندونيسيا بشأن كارثة الملعب
١٠:٥٤:٣٩ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

في أول قرار من السلطات الإندونيسية، على الكارثة الإنسانية التي شهدها أحد ملاعب كرة القدم والتي انتهت بمشاجرة بين الجماهير أسفرت عن مقتل 125 شخصًا وإصابة 180 آخرين، قررت السلطات إيقاف مسؤول إداري وآخر أمني مدى الحياة.

وأعلن إروين توبينج من لجنة الانضباط في الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إيقاف كل من المدير التنفيذي للنادي عبدول هاريس، بسبب مسؤوليته عن النواحي اللوجيستية ورئيس طاقم الأمن سوكو ساتريسنو في ملعب كانجوروهان.

واعتذر رئيس نادي أريما أمس الإثنين، مؤكدا أن فريقه وهو شخصيا “يتعاونان ويدعمان” التحقيقات في الواقعة، وأن النادي سيدفع تعويضات مادية لذوي الضحايا والمصابين.

كانت الشرطة الإندونيسية قد كشفت أنها تحقق مع 18 ضابطا بشأن إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع السبت الماضي، أثناء أعمال الشغب التي شهدها ملعب المباراة.

وكان هؤلاء الضباط “في الخدمة” ومسؤولين عن “استعمال بنادق” إطلاق الغاز المسيل للدموع، حسبما صرح المتحدث باسم الشرطة ديدي براسيتيو بناء على النتائج المبدئية للتحقيقات الداخلية بشأن الأحداث.

الكلمات الدلالية:
إندونيسيا عقوبات كارثة إنسانية كارثة الملعب

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