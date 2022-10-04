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الإرياني: إعلان الحوثي الأخير بشأن «منطقة العمليات العسكرية» تصعيد خطير
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الإرياني: إعلان الحوثي الأخير بشأن «منطقة العمليات العسكرية» تصعيد خطير

الإرياني: إعلان الحوثي الأخير بشأن «منطقة العمليات العسكرية» تصعيد خطير

الإرياني: إعلان الحوثي الأخير بشأن «منطقة العمليات العسكرية» تصعيد خطير
١٠:٥٣:٣١ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الإعلامي اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، أن الإعلان الخطير الصادر عن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باعتبار البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، منطقة عمليات عسكرية، وتوجيهها تهديدًا سافرًا لشركات الملاحة العالمية باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، يكشف عن حقيقتها كمليشيا إرهابية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية.

تهديد خطير للملاحة الدولية

وأضاف الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن هذا التهديد الخطير يؤكد مصداقية التحذيرات التي أطلقناها منذ وقت مبكر من استمرار سيطرة مليشيا إرهابية تدار من نظام طهران وتنفذ سياساته التدميرية، على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وإمدادات الطاقة عصب الاقتصاد العالمي.

رسالة للمجتمع الدولي

وطالب معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح من هذا التهديد الخطير، والقيام بمسئولياتهم القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني وأداته الحوثية التي باتت تمثل تهديدا خطير للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

الكلمات الدلالية:
الإرياني الحوثي اليمن معمر الإرياني منطقة عمليات عسكرية ميليشيا الحوثي

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