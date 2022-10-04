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تعرف على أشهر أسباب وجود رائحة وقود داخل سيارتك

تعرف على أشهر أسباب وجود رائحة وقود داخل سيارتك

تعرف على أشهر أسباب وجود رائحة وقود داخل سيارتك
١٠:١٠:٠٨ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يُفاجأ قائد المركبة في بعض الأحيان، برائحة وقود داخل السيارة، مما يسبب حالة من الارتباك، بسبب خطورة الوقود كمادة قابلة للاشتعال.

ويؤكد خبراء السيارات على أهمية البحث عن مشكلة وجود رائحة وقود داخل السيارة والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، حتى لا تتسبب في أي أضرار للمركبة ولسائق السيارة.

ويوضح الخبراء أن أشهر أسباب وجود رائحة وقود داخل السيارة ما يلي:

– تسريب في خزان الوقود

– تسريب في علبة جزئيات التانكسي “الكانستر”

– تسريب الوقود من البخاخات “رشاشات”

– احتراق غير جيد للوقود

– تلف صمام تصريف بخار الوقود

– عدم إحكام إغلاق غطاء خزان الوقود الخارجي المخصص للتعبئة.

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الكلمات الدلالية:
السيارة المركبة رائحة وقود وقود

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