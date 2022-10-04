5 فوائد مهمة لهذا العنصر لصحة الإنسان

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تعد الأملاح المعدنية، من العناصر المهمة لصحة جسم الإنسان، لما لها من أهمية في بناء العظام، واستعادة نشاط الخلايا في كافة أعضاء الجسم.

المغنيسيوم وأثاره على الجسم

ومن بين أهم الأملاح المعدنية التي يحتاجها جسم الإنسان بكميات كبيرة، الكالسيوم الصويوم و البوتاسيوم و المغنيسيوم و الحديد والفسفور.

ويعد المغنيسيوم من الأملاح المعدنية التي لا يستغني عنها الإنسان، التي تسهم في الحفاظ على قوة العظام وتحسين صحة القلب وضبط مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الطاقة.

وتوجد 5 فوائد أساسية للمغنيسيوم، أوردها موقع “WebMD”، وهي:

1- الوقاية من أمراض القلب

يقلل المغنيسيوم من احتمالات الإصابة بضربات القلب غير المنتظمة، أو أمراض القلب، أو الأزمات القلبية، ويعمل على خفض ضغط الدم، وانتظام ضخ الدم.

2- بناء العظام

يساعد المغنيسيوم على بناء خلايا عظام جديدة، فيما تشير الأبحاث إلى أنه يحمي أيضًا من فقد العظام وهشاشتها، وحسب دراسات، فإن النساء المصابات بهشاشة العظام يعانين من انخفاض مستويات المغنيسيوم.

3- الوقاية من مرض السكري

يعزز المغنيسيوم أداء هرمون الأنسولين ليعمل بدرجة مثالية، بما يؤدي إلى الحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم.

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4- منع مضاعفات الالتهابات المزمنة

يؤدي الالتهاب المزمن إلى حدوث مضاعفات تسبب مشكلات صحية خطيرة، مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل والسكري، ويمكن أن يساعد المغنيسيوم في منع حدوث هذه المضاعفات.

5- الحماية من الصداع النصفي

يعاني الكثيرين من الصداع النصفي المزمن، الذي يسبب ألما هائلا في الرأس، وكذلك فقدان للتركيز والتوازن، ومضاعفات سيئة، ويمثل المغنيسيوم بالنسبة المحددة لجسم الإنسان وقاية له من الإصابة.