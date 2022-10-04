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عاجل.. 3 انفجارات في القاعدة الجوية بكوريا الجنوبية
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عاجل.. 3 انفجارات في القاعدة الجوية بكوريا الجنوبية

عاجل.. 3 انفجارات في القاعدة الجوية بكوريا الجنوبية

عاجل.. 3 انفجارات في القاعدة الجوية بكوريا الجنوبية
٠٩:٣١:٤٩ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت 3 انفجارات قوية، مساء اليوم، في القاعدة الجوية بكوريا الجنوبية، وثقها مقطع فيديو قصير، تداولته وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية.

سيول تتعهد بالرد على “الاستفزاز”

وفي أول رد على تجربة كوريا الشمالية الصاروخية، تعهد رئيس كوريا الجنوبية بـ”رد صارم” على تجربة بيونج يانج التي وصفها بالمستفزة.

ونقلت وكالة رويترز عن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صوب الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.

كما نقلت عن التلفزيون الرسمي الياباني، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية قد يكون عبر الأجواء اليابانية.

أمريكا تتشاور مع اليابان حول رد قوي على كوريا الشمالية

كما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه يتشاور مع نظيره الياباني بشأن الرد على إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا.

وقال البيت الأبيض: إن الوزير سوليفان يبحث مع نظيره الياباني الرد على التجربة الصاروخية الكورية الشمالية.

من ناحيته، أدان مجلس الأمن القومي الأمريكي التجربة الصاروخية الكورية الشمالية، مشيرًا إلى أن تجربة كوريا الشمالية “استفزاز خطير”، ولا يطاق وسيكون لها تداعيات.

ودعت الخارجية الأمريكية، كوريا الشمالية إلى “وقف الأنشطة المزعزعة” بعد تجربتها الصاروخية.

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القاعدة الجوية اليابان تجارب إطلاق صواريخ صاروخ باليستي كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

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