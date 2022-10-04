الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تنفيذ» تعلن طرح 40 وظيفة في قطاع البنوك
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«تنفيذ» تعلن طرح 40 وظيفة في قطاع البنوك

«تنفيذ» تعلن طرح 40 وظيفة في قطاع البنوك

«تنفيذ» تعلن طرح 40 وظيفة في قطاع البنوك
٠٩:٣٠:٤١ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات الإدارية سابقاً) عن طرح 40 فرصة وظيفية، للرجال والنساء، للعمل في قطاع البنوك (بدوام كامل) حسب المسميات والشروط.

المسمى الوظيفي

– ممثل خدمة عملاء الهاتف المصرفي (Telesales Agent)
المتطلبات: درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) مع مهارات في التواصل والاستماع (لا يشترط الخبرة).
عدد الوظائف: 20 وظيفة

– تنفيذي مبيعات (Sales Executive)
المتطلبات: درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) مع مهارات في التواصل والتفاوض (لا يشترط الخبرة).
عدد الوظائف: 20 وظيفة

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة البكالوريوس كحد أدنى (كافة التخصصات مطلوبة).
– إتقان اللغة العربية ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية.لغة الإنجليزية.
– الإنضباط في مواعيد العمل.
– مهارات في التواصل.
– مهارات التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي.
– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1444/3/8هـ (الموافق 2022/10/4م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا )

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