«تنفيذ» تعلن طرح 40 وظيفة في قطاع البنوك

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات الإدارية سابقاً) عن طرح 40 فرصة وظيفية، للرجال والنساء، للعمل في قطاع البنوك (بدوام كامل) حسب المسميات والشروط.

المسمى الوظيفي

– ممثل خدمة عملاء الهاتف المصرفي (Telesales Agent)

المتطلبات: درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) مع مهارات في التواصل والاستماع (لا يشترط الخبرة).

عدد الوظائف: 20 وظيفة

– تنفيذي مبيعات (Sales Executive)

المتطلبات: درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) مع مهارات في التواصل والتفاوض (لا يشترط الخبرة).

عدد الوظائف: 20 وظيفة

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة البكالوريوس كحد أدنى (كافة التخصصات مطلوبة).

– إتقان اللغة العربية ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية.لغة الإنجليزية.

– الإنضباط في مواعيد العمل.

– مهارات في التواصل.

– مهارات التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي.

– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1444/3/8هـ (الموافق 2022/10/4م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا )