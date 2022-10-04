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كأنها نهر جارٍٍ .. جريان سيول عارمة جنوب المخواة (فيديو)

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كأنها نهر جارٍٍ .. جريان سيول عارمة جنوب المخواة (فيديو)

كأنها نهر جارٍٍ .. جريان سيول عارمة جنوب المخواة (فيديو)

كأنها نهر جارٍٍ .. جريان سيول عارمة جنوب المخواة (فيديو)
٠٩:٠٨:٤١ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان سيول عارمة جنوب محافظة المخواة، في مشهد مهيب، وكأنها نهر جارٍ.

ووثق المقطع، جريان السيول العارمة جنوب محافظة المخواة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

تكون الضباب

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وعلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأت

ربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية وحائل كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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الكلمات الدلالية:
المخواة سيل عارمة سيول عارمة نهر جارٍ

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