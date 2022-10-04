وكالة المسجد النبوي تحدد أوقات الزيارة النسائية لـ«الروضة الشريفة»

تواصل – واس:

أعلنت الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود النسائية، التابعة لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، عن أوقات زيارة الروضة الشريفة المخصصة للنساء خلال أيام الأسبوع، والمكونة من فترتين صباحية ومسائية.

أوقات الزيارة للنساء

وتكون الفترة الصباحية من السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة صباحاً، والفترة المسائية من التاسعة والنصف مساءً وحتى الثانية عشرة صباحاً، ماعدا يوم الجمعة فتكون الفترة الصباحية من السادسة صباحاً حتى التاسعة صباحاً، والفترة المسائية من التاسعة والنصف مساءً حتى الثانية عشرة صباحاً.

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