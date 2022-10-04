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وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي استعرضا فيه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين
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وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي استعرضا فيه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي استعرضا فيه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي استعرضا فيه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين
٠٨:١٤:١٠ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من  وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وجرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات الدلالية:
الأمير خالد بن سلمان السعودية وامريكا وزير الدفاع وزير الدفاع الأمريكي

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