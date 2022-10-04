وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي استعرضا فيه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين
تواصل- فريق التحرير:
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وجرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تلقيت اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بحثنا خلاله التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وناقشنا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 4, 2022