«ليست أخلاق الفرسان».. فعل دنيء من فارس تجاه زميله في سباق خيول بفرنسا

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أقدم فارس على فعل وصف بالـ “دنيء” تجاه زميله أثناء سباق للخيل في فرنسا، حيث أسقطه أرضًا في مشهد صادم.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قام الفارس البلجيكي كريستوف سوميلون بدفع منافسه روسا رايان من فوق حصانه وإسقاطه وسط حلبة سباق الخيل في فرنسا.

ودفع كريستوف سوميلون العقوبة النهائية على تصرفه الفظيع في سان كلاود الأسبوع الماضي عندما طرد زميله الفارس روسا رايان من رحلته مع البلجيكي بعد أن انتهى عقده مع الآغا خان.