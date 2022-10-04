دبلوماسي أجنبي يعتصم داخل مصرف لبناني للحصول على وديعته

تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، جورج سيام، دخل في اعتصام داخل أحد المصارف مطالبا بالحصول على وديعته المالية.

وقالت جمعية المودعين اللبنانيين في تغريدة على “تويتر” إن المودع جورج سيام، وهو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، لا يزال داخل مصرف “انتركونتينانتال” فرع الحازمية، ويعتصم هناك مطالبا بالحصول على وديعته.

وشهد عدد من المصارف اللبنانية عمليات اقتحام وسطو مؤخرًا من قبل عملاء لها بسبب عدم تمكنهم من صرف أموالهم في حساباتهم.

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