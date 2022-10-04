الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مواطنون يحتفون اليوم العالمي للمعلم عبر «تويتر»
دبلوماسي أجنبي يعتصم داخل مصرف لبناني للحصول على وديعته
الكويت تحبط أكبر شحنة تهريب خمور إلى البلاد تُقدر بمليون ونصف دينار
وظائف شاغرة وفرص تدريب على رأس العمل بهيئة الأوقاف .. التفاصيل وطريقة التقديم
الدولار يسقط عن مستوى 111 مقابل ارتفاع الذهب
الأمن العام: 4 قنوات للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

دبلوماسي أجنبي يعتصم داخل مصرف لبناني للحصول على وديعته

دبلوماسي أجنبي يعتصم داخل مصرف لبناني للحصول على وديعته

دبلوماسي أجنبي يعتصم داخل مصرف لبناني للحصول على وديعته
٠٧:٤٩:٠١ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، جورج سيام، دخل في اعتصام داخل أحد المصارف مطالبا بالحصول على وديعته المالية.

وقالت جمعية المودعين اللبنانيين في تغريدة على “تويتر” إن المودع جورج سيام، وهو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، لا يزال داخل مصرف “انتركونتينانتال” فرع الحازمية، ويعتصم هناك مطالبا بالحصول على وديعته.

وشهد عدد من المصارف اللبنانية عمليات اقتحام وسطو مؤخرًا من قبل عملاء لها بسبب عدم تمكنهم من صرف أموالهم في حساباتهم.

اقرأ أيضًا:

من جديد.. مودع يقتحم مصرفًا بالضاحية الجنوبية في بيروت

الكلمات الدلالية:
دبلوماسي أجنبي قنصل في لبنان مصارف لبنان وديعة

مواد ذات صلة

المزيد
حريق شقة يتسبب في 4 إصابات أحدهم من أفراد الدفاع المدني بتبوك (صور)

حريق شقة يتسبب في 4 إصابات أحدهم من أفراد الدفاع المدني بتبوك (صور)

١٠:٥٨ م، الثلاثاء، ١٠ فبراير ٢٠١٥
هل تساعد بعض الأطعمة والفواكه في الوقاية من الخرف؟

هل تساعد بعض الأطعمة والفواكه في الوقاية من الخرف؟

٠٣:٢٦ ص، الأثنين، ٢٥ أبريل ٢٠٢٢
سائقا حافلتين تقلان طالبات يتلاعبان على الطريق بسرعة جنونية (فيديو)

سائقا حافلتين تقلان طالبات يتلاعبان على الطريق بسرعة جنونية (فيديو)

١١:٤١ م، الثلاثاء، ٢١ مارس ٢٠١٧
بالصور .. تواصل أعمال تنفيذ أعمدة الجسور في المسار الثالث لـ”قطار الرياض”

بالصور .. تواصل أعمال تنفيذ أعمدة الجسور في المسار الثالث لـ”قطار الرياض”

٠٣:١٠ م، الخميس، ٠٩ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *