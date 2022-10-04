الأمن العام: 4 قنوات للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

حددت المديرية العامة للأمن العام، قنوات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، لاتخاذ ما يلزم حيالها، ووضع حد لهذا النوع من الجرائم.

وقال الأمن العام، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إنه يمكن الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية من خلال التالي:

قنوات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

1- مراجعة أقرب مركز شرطة

2- عبر تطبيق كلنا أمن

3- الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية

4- الاتصال بالرقم 999 في بقية مناطق المملكة

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