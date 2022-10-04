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الدولار يسقط عن مستوى 111 مقابل ارتفاع الذهب

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الدولار يسقط عن مستوى 111 مقابل ارتفاع الذهب

الدولار يسقط عن مستوى 111 مقابل ارتفاع الذهب

الدولار يسقط عن مستوى 111 مقابل ارتفاع الذهب
٠٧:١٠:٣٢ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تراجع مؤشر الدولار، اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات العمل الأمريكية، التي وضعت مسؤولي الفيدرالي في مأزق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في عدم إتاحة المزيد من الوظائف.

مؤشر الدولار الآن

هبط مؤشر الدولار، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياته منذ 21 سبتمبر، ليتنازل عن مستويات الـ 111 نقطة هبوطًا إلى مستويات 110.6 نقطة بتراجع 1%.

وفي المقابل نزل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من ذروة 14 عام أعلى الـ 4% إلى مستويات 3.62% خلال التعاملات.

اليورو والاسترليني

وارتفع اليورو 1% إلى مستويات 0.992 مقتربًا من تحقيق سعر التكافؤ مرة أخرى، بينما ارتفع الاسترليني بنسبة 0.5% إلى مستويات 1.137، وقفز الين بنسبة 0.2 % إلى مستويات 144.8.

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تأثيرات على أسعار الذهب

وفي المقابل من تراجعات الدولار، ارتفعت العقود الآجل للذهب إلى أعلى مستوياتها، في ما يقرب من الشهر، وصولا إلى مستويات قرب الـ 1726 دولار للاوقية بزيادة 1.5% أو ما يعادل 17 دولار في الأوقية.

وفي المقابل قفزت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات قرب الـ 1714 دولار في الأوقية بارتفاع في حدود 13 دولار أو ما يعادل 0.9%.

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