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النيابة العامة: بيان مهم حول تقليد العلامة التجارية
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النيابة العامة: بيان مهم حول تقليد العلامة التجارية

النيابة العامة: بيان مهم حول تقليد العلامة التجارية

النيابة العامة: بيان مهم حول تقليد العلامة التجارية
٠٦:٤٠:٠٤ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بين الأصل والتقليد بغرض إيقاع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وانخداعهم بذلك.

وأضافت النيابة العامة، في بيان مهم شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تعد هذه الأفعال انتهاكاً لحقوق مالك العلامة لما تخوله من حق الاستعمال وحده ومنع الغير من ذلك، مما تتقرر معه المساءلة الجزائية”.

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وقالت النيابة العامة: “لا تعد ولا تسجل علامة تجارية، البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أوصفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

الكلمات الدلالية:
الاحتيال على المستهلكين المساءلة الجزائية النيابة العامة تضليل الجمهور تقليد العلامة التجارية

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