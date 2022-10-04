الرئاسة الروسية ترد بتعليق مفاجئ على مقترح«ماسك» بشأن الحرب في أوكرانيا

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في أول تعليق روسي على مقترح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وصف مكتب الرئاسة الروسية الخطوط العريضة التي عرضها ماسك لاتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا بأنها “خطوة إيجابية”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن “بلاده منفتحة دائما على التفاوض لإنهاء الصراع”، في إشارة إلى إمكانية البناء على خطة إيلون ماسك لإنهاء الحرب.

وكان الملياردير الأمريكي ومالك شركة “تسلا”، كتب تغريدات أمس الإثنين، تناولت الحرب الروسية الأوكرانية، طرح في إحداها خطة من 4 بنود لإنهاء الأزمة، والعودة إلى السلام.

كما توجه مباشرة إلى متابعيه ليسأل في استطلاع أجراه على “تويتر” عما إذا وافق متابعوه على خطة سلام مكونة من أربع نقاط لإنهاء الصراع.

وأشعل مقترح ماسك جدلا ناريا عبر الإنترنت، شارك فيه دبلوماسيون أوكرانيون، ومسؤولون روس، والمعجبون برجل الأعمال الملياردير، وحتى رؤساء دول.

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