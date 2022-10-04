الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. أمطار غزيرة على مركز الشعراء في الباحة
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بالفيديو.. أمطار غزيرة على مركز الشعراء في الباحة

بالفيديو.. أمطار غزيرة على مركز الشعراء في الباحة

بالفيديو.. أمطار غزيرة على مركز الشعراء في الباحة
٠٦:١٠:٥٤ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على مركز الشعراء في الباحة، مساء اليوم الثلاثاء.

ووثق المقطع، هطول أمطار الخير على مركز الشعراء، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

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تكون الضباب

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وعلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية وحائل كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

 

 

 

 

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار الباحة الباحة مركز الشعراء

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