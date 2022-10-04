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دراسة توضح التأثيرات السلبية لـ«سيري وأليكسا» على الأطفال

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دراسة توضح التأثيرات السلبية لـ«سيري وأليكسا» على الأطفال

دراسة توضح التأثيرات السلبية لـ«سيري وأليكسا» على الأطفال

دراسة توضح التأثيرات السلبية لـ«سيري وأليكسا» على الأطفال
٠٥:٤٧:٤٨ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن الآثار السلبية لأجهزة المساعد الصوتي الافتراضي، مثل “أليكسا” و”سيري” و”غوغل هوم”، على نمو الطفل اجتماعيا ومعرفيا.

وأوضحت الدراسة، التي نشرت نتائجها في المجلة الطبية البريطانية، فإن للمساعدات الشخصية، تأثير سلبي على التطور الاجتماعي والمعرفي للأطفال.

تأثيرات سلبية

وأكد الباحثون التأثيرات السلبية لهذه الأجهزة، حيث تؤثر على مهارات التعاطف والتفكير النقدي لدى الأطفال بوجود هذه الأجهزة بين أيديهم.

وقالت الاستشارية النفسية والتربوية، ريم صابوني، إن الضرر الأكبر للمساعدات الصوتية يحدث في مرحلة الطفولة المبكرة، والتي تمتد حتى 6 سنوات، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وتابعت صابوني أن “نمو الأطفال في تلك المرحلة يكون بطريقة حسية، ويتطلب التفاعل الحقيقي حاسة السمع، مبينة أن الطفل لا يفرق بين الآلة والبشر في تلك المرحلة العمرية، لذا فقد يتعلم عبارات غير لائقة اجتماعياً.

تنشئة غير سوية

ولفتت إلى أن “المساعدات الصوتية غير مبرمجة على التفاعل البشري الذي يتطلب مراعاة لبعض الجوانب الاجتماعية مثل الشكر عند الحصول على شيء، وبالتالي يتطبع الطفل بالصفات الروبوتية لتلك الأجهزة”.

وعن الآثار الجانبية، قالت إن المساعدات الصوتية تجعل الطفل يعتقد بأنه قادر على إعطاء الأوامر لأي شخص، وحتى إن كان أسلوبه فظا وبدون مراعاة لأمور مثل الشكر والتقدير، كذلك تبرز مسألة التعرف على اللهجات، إذ قد لا يتمكن الطفل من نطق كلمات معينة بشكل صحيح، أو قد يكمُن خطر إساءة تفسير كلماته عند طرحه سؤالا لهذه الأجهزة التي قد تعرّضه لردود، غير التي يبحث عنها.

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الكلمات الدلالية:
أليكسا الأطفال تنشئة الأطفال دراسة سيري

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