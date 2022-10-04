تصعيد الاحتجاجات في إيران والدعوة إلى عصيان مدني ورحيل خامنئي

تواصل – فريق التحرير:

استمرت المواجهات بين أطياف الشعب الإيراني، وعلى رأسهم طلاب وأساتذة الجامعة، وقوات الأمن من الجهة الأخرى، واقتحمت قوات ترتدي أزياء مدنية جامعة شريف الصناعية، وسط تكثيف لحملة الاعتقالات ضد الناشطين والطلاب.

استمرار مظاهرات جامعة شريف

ولليوم الثالث على التوالي، تستمر المواجهات بين قوات الأمن وطلاب جامعة شريف للتكنولوجيا بالعاصمة الإيرانية طهران، فيما أصدر 65 من أساتذة الجامعة، بيانا، يؤيدون فيه حراك الطلاب والاحتجاجات على النظام.

واشتعلت جامعات طهران، فضلا عن العديد من المدن الإيرانية، وظهرت مؤشرات جدية على امتداد الاحتجاجات إلى المدارس الثانوية في العاصمة طهران وكبريات المدن,

وأظهرت مقاطع فيديو نزول العديد من الفتيات في مدارس الثانويات احتجاجا على تعامل النظام الإيراني، مرددات شعار «المرأة، الحرية، الحياة»، بالإضافة إلى «الموت للديكتاتور».

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عقوبات دولية

وتستعد طهران هذا الأسبوع إلى عقوبات على المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين في إيران، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما فرضت كندا عقوبات على مسؤولين إيرانيين، بسبب أوضاع حقوق الإنسان بعد مقتل مهسا أميني، كما قدمت دول أوروبي مقترحات بتشديد العقوبات ضد إيران.

وفي وقت سابق، أبدى البيت الأبيض قلقه من الاضطرابات والاحتجاجات التي تحدث في إيران، مشيرا إلى أن المتظاهرين في طهران يواجهون قمعا من جانب القوات الأمنية.