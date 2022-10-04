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«STC»: استثمرنا نحو 5 مليارات ريال في الكابلات البحرية
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«STC»: استثمرنا نحو 5 مليارات ريال في الكابلات البحرية

«STC»: استثمرنا نحو 5 مليارات ريال في الكابلات البحرية

«STC»: استثمرنا نحو 5 مليارات ريال في الكابلات البحرية
٠٤:٥١:٢٠ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين بمجموعة الاتصالات السعودية “stc” محمد العبادي، إن المجموعة استثمرت نحو 5 مليارات ريال في الكابلات البحرية، وقال: “نمتلك حاليًا 16 كابلًا بحرًيا منها كابل رؤية السعودي”.

تأسيس مركز رقمي لخدمة السوق السعودية والإقليمية

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن مبادرة Mena hub”” تهدف إلى تأسيس مركز رقمي لخدمة السوق السعودية والإقليمية، وأنها تهدف إلى خلق شراكات جديدة مع شركات المحتوى لاستضافتها في المملكة لخدمة السوق بشكل أفضل.

وأوضح أن نقل أصول البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها المجموعة من مراكز بيانات وكوابل بحرية ونقاط التواجد الدولية ونقاط تبادل الإنترنت إلى شركة Center3 الجديدة، يهدف إلى خدمة السوق بشكل أفضل من ناحية المرونة والحيادية لتقديم خدماتها لكافة شركات الاتصالات والحوسبة.

ويأتي هذا في وقت دشنت فيه “stc”، أحد أكبر وأهم مشاريعها، شركة “Center3” المركز الإقليمي الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رفع قدرة مراكز البيانات لاحتواء احتياج السوق العالمي

وحسب مراقبين، فإن الشركة تهدف إلى تطوير الأعمال الرقمية وتعزيز الفرص الاستثمارية في خدمات الاتصال الدولي ومراكز البيانات، من خلال توفير أحدث تقنيات الاتصال والاستضافة، ورفع قدرة مراكز البيانات لاحتواء احتياج أسواق آسيا وإفريقيا وأوروبا والعالم.

الكلمات الدلالية:
الكابلات البحرية شركة الاتصالات مراكز البيانات نقاط تبادل الإنترنت

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