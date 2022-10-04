الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بنحو 7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11780 نقطة
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بنحو 7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11780 نقطة

بنحو 7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11780 نقطة

بنحو 7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11780 نقطة
٠٤:٥٧:٠١ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم، مرتفعًا 172.45 نقطة ليقفل عند مستوى 11780.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 195 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 385 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 33 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلوشنز، وأنابيب، وجبل عمر، وتكافل الراجحي، وتعليم ريت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخليجية العامة، والأمار، ومجموعة صافولا، والإعادة السعودية، وجاكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.67% و 2.58% .

شركة أرامكو 

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، والتصنيع، والإنماء، وأرامكو الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودرا الأركان، وسابك، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 264.85 نقطة ليقفل عند مستوى 20339.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 491 ألف سهم تقاسمتها 2758 صفقة.

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الكلمات الدلالية:
أرامكو أسهم المملكة سوق الأسهم نشرة الاقتصاد

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