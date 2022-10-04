الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الآن.. شاهد تساقط أمطار تهامة الباحة وجريان السيول بالطائف
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الآن.. شاهد تساقط أمطار تهامة الباحة وجريان السيول بالطائف

الآن.. شاهد تساقط أمطار تهامة الباحة وجريان السيول بالطائف

الآن.. شاهد تساقط أمطار تهامة الباحة وجريان السيول بالطائف
٠٤:٤٦:٢٣ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، تساقطت كميات من الأمطار على قلوة بتهامة في منطقة الباحة.

كما هطلت أمطار غزيرة وأدت إلى جريان السيول بطريق الشفا بمفرق الوهط في محافظة الطائف.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.

وحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، فقد انخفضت درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية، حيث سجلت كل من أبها والباحة  25 درجة مئوية.

سحب ممطرة ورياح نشطة على جازان وعسير والباحة

وتوقع المركز تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وعلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الحالة المطرية الصيفية مستمرة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الباحة الطائف الطقس الان تهامة جريان السيول

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