الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الخطوط الجوية» تعلن عن وظائف في جدة.. رابط التقديم
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«الخطوط الجوية» تعلن عن وظائف في جدة.. رابط التقديم

«الخطوط الجوية» تعلن عن وظائف في جدة.. رابط التقديم

«الخطوط الجوية» تعلن عن وظائف في جدة.. رابط التقديم
٠٤:٤٧:١٧ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

مدير عمليات الخزينة

المؤهلات والخبرات:

-مطلوب درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو أي تخصص ذي صلة.

-يفضل الشهادات المهنية ذات الصلة مثل CPA أو CFA.

-إجادة اللغة الإنجليزية المتقدمة مطلوب.

-خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات على الأقل

-ثلاثة منها في وظيفة ذات صلة وسنتين في الأدوار الإشرافية.

كبير أخصائي محاسبة الرواتب

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.

-مطلوب إجادة اللغة الإنجليزية المتقدمة.

-خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات مع سنتين منها على الأقل في محاسبة الرواتب.

أخصائي المحاسبة

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس في المحاسبة.

-معرفة مستوى المؤسسة لمعايير التقارير المالية الدولية.

-مطلوب إجادة اللغة الإنجليزية المعتدلة.

-خبرة: لا توجد خبرة سابقة ضرورية على مستوى الدخول.

طريقة ورابط التقديم:

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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