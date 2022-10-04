«الخطوط الجوية» تعلن عن وظائف في جدة.. رابط التقديم
تواصل – واس:
أعلنت الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
مدير عمليات الخزينة
المؤهلات والخبرات:
-مطلوب درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو أي تخصص ذي صلة.
-يفضل الشهادات المهنية ذات الصلة مثل CPA أو CFA.
-إجادة اللغة الإنجليزية المتقدمة مطلوب.
-خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات على الأقل
-ثلاثة منها في وظيفة ذات صلة وسنتين في الأدوار الإشرافية.
كبير أخصائي محاسبة الرواتب
المؤهلات والخبرات:
-درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.
-مطلوب إجادة اللغة الإنجليزية المتقدمة.
-خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات مع سنتين منها على الأقل في محاسبة الرواتب.
أخصائي المحاسبة
المؤهلات والخبرات:
-درجة البكالوريوس في المحاسبة.
-معرفة مستوى المؤسسة لمعايير التقارير المالية الدولية.
-مطلوب إجادة اللغة الإنجليزية المعتدلة.
-خبرة: لا توجد خبرة سابقة ضرورية على مستوى الدخول.
طريقة ورابط التقديم:
وأوضحت الخطوط الجوية السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
اقرأ أيضا: