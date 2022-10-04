مجلس الوزراء يشدد على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية

تواصل – فريق التحرير:

شدد مجلس الوزراء، على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية، وذلك خلال انعقاده اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قصر السلام بجدة.

وأكد المجلس، أنه يشدد على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية كافة التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مجددًا التأكيد على الرفض التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق.

مستهدفات الميزانية العامة هي استكمال لمسيرة العمل

وأوضح المجلس، أن مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م تأتي استكمالاً لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة، والمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي.

مجلس الوزراء يشيد بدور المعلمين في يومهم العالمي

وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم، أشاد مجلس الوزراء بدور المعلمين والمعلمات في عملية التحول والبناء، مقدرًا جهودهم البارزة في الإسهام في تنمية المجتمع وأثرهم البالغ في الارتقاء بالعملية التعليمية والإثراء المعرفي.

ونوه المجلس بما حققته المملكة من مراكز متقدمة وغير مسبوقة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشرات التعليم والمعرفة.

وأشار إلى انتخاب المملكة عضواً في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعضواً في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، يعكس دورها المؤثر في المنظمات الدولية، وما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي.

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