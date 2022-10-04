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برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يوافق على ترقية 7 من كبار المسؤولين

برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يوافق على ترقية 7 من كبار المسؤولين

برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يوافق على ترقية 7 من كبار المسؤولين
٠٤:٢٧:٥١ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، خلال جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، في قصر السلام بجدة، على ترقية 7 من كبار المسؤولين.

ترقيات كبار المسؤولين

والموافقة شملت ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية المهندس/ زهير بن عبدالرحمن بن إبراهيم سقاط إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة.

ــ ترقية مقرن بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن مقرن إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.

ــ ترقية سعد بن مسفر بن سعد القريني إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ــ ترقية عبدالحميد بن سعيد بن علي المالكي إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ــ ترقية عبدالله بن حمد بن عبدالله الصقير إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الدفاع.

ــ ترقية عبدالله بن محمد بن فهد الغفيلي إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا.

ــ ترقية عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الذياب إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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