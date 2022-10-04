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أرقام مفزعة.. خبير طقس يكشف أضرار وخسائر إعصار “إيان”

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أرقام مفزعة.. خبير طقس يكشف أضرار وخسائر إعصار “إيان”

أرقام مفزعة.. خبير طقس يكشف أضرار وخسائر إعصار “إيان”

أرقام مفزعة.. خبير طقس يكشف أضرار وخسائر إعصار “إيان”
٠٤:٢٩:١٣ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعد أن ضرب إعصار “إيان” المدمر ولايات جنوب أمريكا، وخلف دمارًا هائلًا، كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن الإعصار يعتبر مأساة غير مسبوقة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الأضرار والخسائر التي خلفها هذا الإعصار الرهيب، هي – حسب “رويترز – على النحو التالي:

1 – الوفيات، 100 قتيل على الأقل.

2 – عدد النازحين، 40.600 على الأقل شخص.

3 – عدد المباني المدمَّرة، 5 على الأقل.

4 – سرعة الرياح، وصلت 249 كيلو متر في الساعة.

5 – كمية الأمطار، 304 مم على الأقل.

6 – فئة العاصفة، الفئة الرابعة.

7 – الضغط السطحي الادنى 936.

8 – عمق الفيضان 3.7 متر.

وصباح اليوم، كشفت شبكة “NBC” الأمريكية، أن عدد قتلى الإعصار “إيان” تخطى حاجز الـ 100 قتيل.

وأوضحت أن عدد قتلى الإعصار ارتفع إلى 100 قتيل، في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن ناجين.

وأكدت أن ما لا يقل عن نصف الوفيات المسجلة حتى الآن كانت في مقاطعة لي، حيث وصل الإعصار إلى اليابسة، وصُنف من الفئة الرابعة، ومن المتوقع أن يزور الرئيس جو بايدن فلوريدا غدًا.

“إعصار إيان” قد يكلف شركات التأمين الأمريكية 63 مليار دولار

وحسب “سكاي نيوز”، فقد أظهرت تقديرات شركات دراسة المخاطر والتحليلات، أن الإعصار سيكلف شركات التأمين في أمريكا الخاصة مطالبات بنحو 63 مليار دولار، وسيتسبب في أكبر خسائر مرتبطة بالعواصف في تاريخ فلوريدا.

وقبل أسبوع، وصل إعصار “إيان” اليابسة وضرب ولاية فلوريدا، حاملاً معه عواصف قوية، وأدى إلى إغراق المنازل، ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في الممتلكات.

إجمالي الضرر الاجتماعي أكثر من 100 مليار دولار

وأكد مراقبون، أن الإعصار هو واحد من أقوى الكوارث التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية وأكثرها تكلفة على الإطلاق، حيث يصل إجمالي الضرر الاجتماعي لأكثر من 100 مليار دولار.

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إعصار إيان الحصيني شركات التأمين مقاطعة لي ولاية فلوريدا

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