تطوير تقنية جديدة لشحن بطارية الهاتف في دقائق

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كشف صانعو الهواتف في الصين أنهم بصدد تطوير تقنية جديدة قادرة على ملء بطارية الهاتف بالكامل خلال أقل من 10 دقائق.

وقالت الشركات المصنعة للهواتف في الصين: “نطور تقنيات جديدة لشحن الهواتف بسرعة فائقة، وقد تعتمد على هذه التقنيات شواحن باستطاعة 210 واط على الأغلب”.

وكشف موقع IXBT أنه توجد حاليًا هواتف ذكية مجهزة بشواحن قادرة على ملء سعة بطاريتها بالكامل خلال فترة قصيرة.

وعلى سبيل المثال فهاتف iQOO 10 Pro لديه شاحن باستطاعة 200 واط، ويمكن لهذا الشاحن أن يملأ بطارية الجهاز من 0 إلى 100% خلال 10 دقائق.

كما يتوقع أن يحصل هاتف +Redmi Note 12 Pro المنتظر على شاحن فائق السرعة باستطاعة 210 واط.

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